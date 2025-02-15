Yenilebilir heykeller! Pastacılığa farklı boyut kazandırıyorlar

"Kesmeye kıyamayanlar oluyor"

Mesleğinde 14'üncü yılını doldurduğunu anlatan şeker sanatçısı Tuğba Yavaşça ise özel tasarımlar ve eğitmenlik alanında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Tasarladıkları ürünlerin tamamının yenilebilir olduğuna dikkati çeken Yavaşça, şunları söyledi:

"Bir heykeltıraşın kille çalışması gibi, bizim malzememiz de şeker hamuru. Örneğin burada bir robot teması üzerine çalıştık. Bu heykellerin kirpiğine kadar hepsi yenilebilir şeker. Temaya göre hamura şekil veriyoruz. Bir pastanın üzerine konulduğunda ya da içi pasta olduğunda insanların güvenle tüketebileceği ürünler hazırlıyoruz. Biz lezzeti sanatla buluşturup göze hitap eden hoş görseller yapmak üzerine sanat icra ediyoruz."

Çok detaylı, ağır görselleri hazırlamanın yaklaşık bir ay sürebildiğini aktaran Yavaşça, tasarımları hakkında güzel dönüşler aldığını, birçok kişinin kesmeye kıyamadığını ve saklamak istediğini ifade etti.

Yavaşça, bu tür çalışmalarla yurt dışında Türkiye'yi temsil ederek yarışmalarda ve olimpiyatlarda altın madalya elde ettiğini, bu sayede hem motive olduklarını ve hem de geliştiklerini sözlerine ekledi.