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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 12:03 |

Yenilebilir heykeller! Pastacılığa farklı boyut kazandırıyorlar

Mutfak sanatçısı şefler, pastacılığa farklı bir boyut kazandırarak, şeker hamurundan birbirinden renkli, yenilebilir heykel ve figürler yapıyor.

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