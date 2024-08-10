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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:10

Yeniçağa Gölü yeşile döndü! Binlerce kuşun uğrak yeri

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Binlerce kuşun uğrak yeri olan gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtiliyor.