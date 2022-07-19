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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:03

Yeni Yusufeli'nde konut fiyatları belli oldu! Yüzde 65'ini devlet karşılayacak

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde konut fiyatları belli oldu. AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın açıkladığı fiyatlara göre, yüzde 65'i peşin ödeme kolaylığıyla en ucuz konut 138 bin lira olurken, en pahalı konut ise 849 bin lira olarak açıklandı.

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