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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2024 Çarşamba 14:12

Yeni yasa devrede! Sokak köpekleri bakımları yapılıp, sahiplendiriliyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasanın ardından toplanan hayvanlar, sosyal medyadan sahiplendirilecek. Gaziantep'te, son yasayla sokaklardan toplanan hayvanlar için Burç Tabiat Parkı'nda 100 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturuldu. Türkiye'de ilk olma özelliğindeki alana getirilen sokak köpekleri, tedavi ve bakımları yapılıp, sahiplendiriliyor.