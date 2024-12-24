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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 17:20

Yeni sezonun ilk seferi! Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzurum'da protokol tarafından karşılandı.

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