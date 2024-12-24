Yeni sezonun ilk seferi! Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Yolcular için her şey güzel gidiyor

Eşiyle Antalya'dan geldiklerini anlatan yolculardan Betül Yeşiller de "Turistik Doğu Ekspresi bayadır hayalimizdi, bu sene bilet bulduk ve nasip oldu. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Karşılamalardan ve ilgilenmelerden çok memnunuz. İlk tren yolculuğum. Yolculukta film izledik, kitap okuduk, kar manzaraları çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Eşi Emre Yeşiller ise ilk defa böyle bir proje içinde yer aldığını, bunun Türkiye açısından çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Kars'ı tanıyarak buralardaki güzellikleri görmüş olacaklarını söyledi.