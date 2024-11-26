Yaylada kardan mahsur kalmışlardı! Baba-oğul ve hayvanları kurtarıldı

Cep telefonunun çekmediği ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yaylada çaresiz kalan baba-oğul, telefonun sinyal aldığı bir tepeye güçlükle ulaşarak durumu muhtar Selahattin Büyükkara'ya bildirdi. Muhtarın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 saat süren yol açma çalışması sonucunda mahsur kalan baba-oğula gece yarısı ulaştı. Baba, oğlu ve küçükbaş sürüsü yayladan alınarak güvenli bölgeye götürüldü.