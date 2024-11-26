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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:43

Yaylada kardan mahsur kalmışlardı! Baba-oğul ve hayvanları kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle 1200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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