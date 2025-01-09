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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2025 Perşembe 09:53 |

Yavuz Sultan Selim'in şaşırtan cevabı! Veziri seferin yapılacağı ülkeyi sorunca...

Tarihte yer edinmiş dünyaca ünlü isimlerin karşılaştıkları olaylara verdikleri birbirinden ilginç cevaplar...

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