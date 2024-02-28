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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:23

yaşlı kadın hayvanları otlatırken buldu! 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor

Kilis merkeze bağlı Başmağara köyünde bakımsızlıktan adeta dökülen ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen Osmanlı çeşmesi restore edilmeyi bekliyor.

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