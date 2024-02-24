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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:13

Yaşının 3 katından fazla suçu var! Bu kez tutuklandı

Diyarbakır'da farklı tarihlerde mağazalardan ve müşterilerden üzerinden yankesicilikle çok sayıda hırsızlık yapan ve her seferinde yakalanıp adliyeden serbest bırakılan 14 yaşındaki A.G., 50'nci suçunda da yakalanıp gözaltına alındı. Mağazadan giysi ve müşterinin çantasından para çalan A.G., bu kez tutuklandı.

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