Yaşının 3 katından fazla suçu var! Bu kez tutuklandı

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Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde giyim mağazaları ve marketlere giren A.G. (14) hırsızlık yaptı.

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Polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi.

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A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

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Mağaza ve caddedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin ilçede sürekli hırsızlık yapan A.G. olduğunu tespit etti.

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Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.