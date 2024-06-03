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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi 14:26

Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu

Denizli'de kötü koku gelen asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, binanın zemin katında oturan Barış Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Asansörün çalışmadığı öğrenilirken, Yılmaz'ın birkaç gün önce yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Polis olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

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