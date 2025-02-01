Yarım kilometre kuyruk oluştu! Saatler öncesinden akın ettiler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleşen Hamsi ve Mıhlama Festivalin ikinci gününde misafirlere yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi. Mıhlama yemek isteyen vatandaşlar saatler öncesinden festival alanına akın etti.
Festival alanında Karadeniz'e özgü müzikler eşliğinde horon oynayan katılımcılar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi.
Sağ olsun Süleyman paşalıları her etkinliğimizde olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmadılar. Hava da çok güzel Cenabı Allah müsaade etti. Çok güzel bir ortam var, çok leziz bir ortam var. Seneye galiba bu mıhlamayı 5 ton yapacağız yetmeyecek gibi görünüyor. Yarın da hamsi ikramımız var. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.