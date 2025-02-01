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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2025 Cumartesi 16:03 |

Yarım kilometre kuyruk oluştu! Saatler öncesinden akın ettiler

Tekirdağ'da bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlar mıhlama ikramına akın etti, yaklaşık yarım kilometrelik kuyruk oluştu.

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