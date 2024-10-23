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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:40

Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı! 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlandı. Sistemle beraber 4 şeritli yoldan geçen motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçlara aynı anda ceza yazılabilecek. 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, gece görüş sistemine de sahip.