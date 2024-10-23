Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı! 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı. Tripod ya da bir araç üzerine kurulan radar cihazı, yapay zeka ile 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor.
Sistem tarafından hız ihlali sorguları yapılırken, ihlal verisi trafik ekiplerine anlık bildiriliyor. Böylece kural ihlali yapan sürücü hakkında yasal işlem yapılıyor.
Yeni nesil mobil hız tespit sistemi, operatör olmadan kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyarak, EGM PolNet ağına gönderiyor.
MARKASINDAN RENGİNE TÜM VERİLER SİSTEME DÜŞÜYOR
2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, yapay zeka ile araçların renginden markasına tüm verileri tespit olanağına sahip. Sistem açılmadan önce şerit sayısı belirtilip, araçların hız oranı ayrı ayrı tespit ediliyor.
Tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif kullanılmaya başlandı. Ön tarafta plakaları olmadığı için daha önceden hız tespiti yapılamayan motosikletler, trafiğin akış yönünün tersine radarın yönünün değiştirilmesiyle hız aşımı yapmaları halinde tespit edilebilecek.