Yanlış tedavi hayatını kararttı! 2 aydır işe gidemiyor

Bu sülüklerin yapıştırılmasından sonraki süreçte bacaklarım daha da kötü oldu. Çok fazla kanadı. Bacağımın her yeri patladı ve yaralar çıktı. 2 aydır hiçbir şekilde çalışmıyorum. Ayağımın üzerine zor basıyorum. Kendisini aradım söyledim. Ancak kendisi hiçbir şekilde kabul etmedi.





'Senin bacakların farklı bir şeymiş demek ki' dedi. Yani mağdurum. Vermiş olduğum paralardan dolayı da Bağ-Kur'umu yatıramadım. Şimdi Bağ-Kur'u yatıramadığım için hastaneye de gidemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir nevi dolandırıldım. 2 aydır dükkanıma da gidemiyorum. Sağlığımız yerine gelsin derken sağlığımızdan ettiler" ifadelerini kullandı.