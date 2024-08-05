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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:56

Yanlış tedavi hayatını kararttı! 2 aydır işe gidemiyor

Kayseri'de kuaför olan Mehmet Uğuş, bacağındaki varisten kurtulmak için yaptırdığı sülükler yüzünden 2 aydır işe gidemiyor. Yürümekte zorlanan Uğuş'un bacağındaki yaralar günden güne açılıyor.

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