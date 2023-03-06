Yan yatan 5 katlı binayı altında kalan kamyonet tutuyor!

Binanın acilen yıkılmasını istediğini belirten vatandaşlardan Murat Tertemiz, "Bunun acilen yıkılması lazım. Bu bina yüzünden dükkanı da açamıyoruz. Biz burayı kapattığımız halde insanlar halen geçiyorlar. Gün geçtikçe yatıyor. Binadan seslerde geliyor. Arkada tarafta kolonların nasıl hasar aldığı görülüyor" dedi.

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Rüzgar nedeniyle yapıdan taşların düştüğünü ifade eden vatandaşlardan Mustafa Utlu da, "Buradan bazen insanlar geçiyor. İnsanlar geçerken bile tereddüt ediyoruz. Dün gece rüzgar nedeniyle duvarların döküldüğünü gördük, taşlar düşüyor. Kamyonet tutuyor. Bir de köşesi çökmüş yer tutuyor. Bunun bir an önce yıkılması lazım" ifadelerini kullandı.