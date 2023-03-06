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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 16:59

Yan yatan 5 katlı binayı altında kalan kamyonet tutuyor!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar almasının ardından yan yatan bir binayı park halindeki kamyonetin ayakta tutması dikkat çekti. Bir katı çöken 5 katlı binayı hemen yanında park halindeki bir kamyonet adeta ayakta tutuyor. Öne doğru yatan yapının bir köşesi yere değerken diğer köşesini ise kamyonet tutuyor. Binanın yıkılma ihtimaline karşı yolun trafiğe kapatılmasına ise pek çok vatandaşın aldırış etmemesi ise tehlike oluşturuyor.

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