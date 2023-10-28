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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 12:22

Yalova'daki bir inşaat sırasında keşfedildi! Ekipler hemen kurtarma kazısına başladı

Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen 'küp mezar' için yapılan kurtarma kazısında, bir bebeğe ait olan ikinci bir mezar tespit edildi.

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