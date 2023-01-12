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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:57

Yaklaşık 5 metre yükseklikte kayaya oyulmuş! Ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından Bapir-i Kal olarak adlandırılan Hüseyin Dede Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

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