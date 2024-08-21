Yaklaşık 2 bin 800 yıllık! Restore edilip turizme kazandırıldı

Sarnıçların yaklaşık 2 bin 800 yıllık olduğunu, bunların Urartular'dan sonraki medeniyetler tarafından su temini için kullanıldığını aktaran Aytaç, şöyle devam etti:





"Buranın önemi Türkiye'deki doğal kayalara oyulmuş en önemli, en büyük sarnıçlardan biri olmasıdır. Su bitince gıda deposu olarak kullanılmış. Amacımız kışın ılık, yazın serin olan bu mekanı, yaşanmışlıklarını ve buluntu örnekleriyle beraber gelen insanlarımız için ziyarete açmak. Ziyaretçilerin bölgenin tarihi hakkında fikir edinmelerini sağlamak istiyoruz."