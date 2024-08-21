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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:23

Yaklaşık 2 bin 800 yıllık! Restore edilip turizme kazandırıldı

Elazığ'da tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde gün yüzüne çıkarılan Urartu dönemine ait yaklaşık 2 bin 800 yıllık su sarnıcının restorasyonu tamamlandı.