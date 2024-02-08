Yaban hayvanları dondurucu soğukta açlığa terk edilmiyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, karlı arazide yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor.
Ekipler, ormanlık alanlarda ve kırsalda kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğada yemleme ve besleme çalışması yapıyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu arazilerde dolaşan ekipler, bitkin ve yaralı buldukları hayvanları da korumaya alıyor.
Yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürmesi amacıyla ekiplerin karlı arazilerdeki yolculuğu ve yemleme çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince dronla görüntülendi.