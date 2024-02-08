  • $30,6043
  • 33
  • 1998.5
  • 8955.55

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 17:11

Yaban hayvanları dondurucu soğukta açlığa terk edilmiyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, karlı arazide yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.