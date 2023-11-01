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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 17:25

Volkanik kayalar çömleğe dönüştürülüyor! Yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, erkeklerin toz haline getirdiği volkanik kayalardan çömlek yapıyor.

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