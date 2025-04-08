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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 14:00 |

Volkanik dağın eteklerindeki 'doğal akvaryum' üç tür balık yaşıyor

Diyarbakır'da sönmüş yanardağ Karacadağ eteklerinde yer alan, üç tür balığın yaşadığı yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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