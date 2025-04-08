Volkanik dağın eteklerindeki 'doğal akvaryum' üç tür balık yaşıyor

Balıkların fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığını, bunun üzerine bölgeye ziyaretçi ilgisinin arttığını anlatan İçer, şunları kaydetti:





"Buradaki balıklar hep aynı boyda, büyümüyorlar ama küçük balıklar da var. Doğal akvaryum görünümünde olan bu göl su altından yapılan çekimlerde ayrı bir dünya. Suyu çok berrak olduğu için çok net görüntü alabiliyoruz. Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu kullanan vatandaşlar burada mola verip dinleniyor, su ihtiyaçlarını gideriyorlar ama maalesef burada çevre kirliliği de var. Vatandaşlardan burayı temiz kullanmalarını istiyoruz."