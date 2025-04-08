Volkanik dağın eteklerindeki 'doğal akvaryum' üç tür balık yaşıyor

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato birçok canlı türü için yaşam alanı olma özelliği taşıyor.
Platonun Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Leblebitaş Mahallesi mevkisinde, etrafı taşlarla örülü yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağı bulunuyor.
Üç balık türünün yaşadığı su kaynağı, Karacadağ bölgesinde yaşayanlar ile bölgeden geçen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.
"Sürekli bu yolu kullanıyoruz. Bu gölün suyu da çok güzel. Kaynak suyu olduğu için içiliyor. Yazın su buz gibi oluyor. Bu balıklar da hep bu boydalar." diyen Karaboğa, gölün çevresinin temiz tutulmasını istediklerini belirtti.
Balıkların fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığını, bunun üzerine bölgeye ziyaretçi ilgisinin arttığını anlatan İçer, şunları kaydetti:
"Buradaki balıklar hep aynı boyda, büyümüyorlar ama küçük balıklar da var. Doğal akvaryum görünümünde olan bu göl su altından yapılan çekimlerde ayrı bir dünya. Suyu çok berrak olduğu için çok net görüntü alabiliyoruz. Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu kullanan vatandaşlar burada mola verip dinleniyor, su ihtiyaçlarını gideriyorlar ama maalesef burada çevre kirliliği de var. Vatandaşlardan burayı temiz kullanmalarını istiyoruz."
Balıkların bulunduğu suyun Dicle Nehri ile bir bağlantısının olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:
"Dicle Nehri ile birleşen bir yer gibi görünüyor ve 'sarı balık', 'tatlısu kefali' ve 'kaya balığı' türleri yaşıyor. Dicle Nehri sistemi içerisinde yaşayan türler zamanla dere ve çay yoluyla bu pınarın ya da kaynağın bulunduğu yere göç etmişler ve burada yaşıyorlar. Burası balıkların üremesi, yavru balıkların büyümesi için önem arz ediyor."