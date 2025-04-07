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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2025 Pazartesi 16:31 |

Virajı alamayan kamyon dereye uçtu! Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajı alamayan kamyon, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada 2 sürücü de sıkıştıkları araçlardan itfaiye yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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