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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:01

Villada piton yılanı aslan ve maymun ele geçirildi! Görüntüler Tekirdağ'da kaydedildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir baskın düzenleyen polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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