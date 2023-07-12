Villada piton yılanı aslan ve maymun ele geçirildi! Görüntüler Tekirdağ'da kaydedildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Marmaraereğlisi ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri (CİTES) kategorisine giren hayvanların beslediği ve sosyal medya üzerinden ticaretini yaptığı tespit etti.