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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:37

Vefat eden annesinin halısını yıkattı! İçinde altın dolu çanta çıktı

Kentte bir kişi, vefatından bir süre önce annesinden aldığı halıyı yıkatmak için Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki firmaya getirdi.

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