Vatandaşlar, mehter marşıyla sahura kaldırıldı

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Mehter takımı ve bando ekibinin ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracağını ifade eden Durmaz, "Şehirde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturulan ekiplerle her gece farklı bir mahallede bu etkinliği yapacağız. Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı ekiplerin çalacakları parçaları ona göre ayarladık. Çok hareketli parçalar çalınmayacak. Geleneksel sokak iftarlarımız devam ediyor. Bunun yanında sahurdaki bu programlarımızla da vatandaşlarımızın güzel bir ramazan geçirmesi için gayret ediyoruz." dedi.