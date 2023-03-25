  • $19,054
  • 20,5095
  • 1211.96
  • 5031.98

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 09:24

Vatandaşlar, mehter marşıyla sahura kaldırıldı

Tekirdağ'da vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi mehter takımının çaldığı marşlarla sahura kaldırıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.