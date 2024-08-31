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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 11:58

Vatandaşlar için yeni bir mahalle kuruldu! Taşınmak için gün sayıyorlar

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan riski dolayısıyla yıkılmak üzere olan evlerinin yerine devlet destekli yapılan yeni yerleşim yerine taşınmak için gün sayıyor.