Vatandaşlar için yeni bir mahalle kuruldu! Taşınmak için gün sayıyorlar

Mahallenin yıllardır afetlere maruz kaldığını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:





"O dönemde hazırlanan rapor sonucuna göre burası 'afete maruz bölge' olarak kabul ediliyor. En son 2018 yılında yaşanan bir kaya düşmesi neticesinde hazırlanan son rapora göre şu an bulunduğumuz bölge yeni yerleşim alanı olarak belirleniyor. Daha sonra burası AFAD tarafından TOKİ ile işbirliği yapılarak 89 hak sahibi vatandaşımıza 50'si ahırlı, 39'u da müstakil ev olmak üzere vatandaşlarımıza evleri yapılıyor. Şu anda da teslim aşamasına yaklaşan evlerimizin bulunduğu bölgedeyiz. Bir vatandaşımıza da iş yeri hak sahibi olduğu için o da yapılıyor. Eylül ayı içinde geçici kabul süreçlerinin de tamamlanmasıyla kura çekiminin ardından vatandaşlarımıza evlerimizi inşallah teslim edeceğiz."