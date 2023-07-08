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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 12:42

Vaşak 'Ulu' bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisi (GPS) takılan nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı 'Ulu', son bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü.

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