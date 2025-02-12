Vanlı dağcılar buzul mağaralarına tırmandı! 3 saatte ulaştılar

''Ekibimizin hem kondisyon hem yüksek irtifa arama kurtarma konusunda bir nevi antrenman şeklinde yapılan tırmanış aynı zamanda kök rotaları çığın oluşabilecek alanların öğrenilmesi ve bilgi sahibi olması konusunda ekip bilgilendirilmektedir. 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı buz sarkıtlarına ulaştık. Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettik. Sorunsuz bir şekilde tırmanışımızı gerçekleştirdik.''