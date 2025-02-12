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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 17:05 |

Vanlı dağcılar buzul mağaralarına tırmandı! 3 saatte ulaştılar

Van'da bir grup dağcı, Erek Dağı'nda buzul mağaralarının bulunduğu alana başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

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