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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 13:19

Vaniköy Camisi, restorasyonun ardından hizmete girdi! Boğazın incisi

Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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