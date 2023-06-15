Vaniköy Camisi, restorasyonun ardından hizmete girdi! Boğazın incisi

4 / 15



Caminin ahşap çatısı ve müştemilatının 2020'de çıkan yangın sonucu tamamen yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Botan, şu bilgileri verdi:





"2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce hızlı bir restorasyon süreci başlatılmıştır. Yapıda ilk olarak tehlike arz eden ve tamamen yanmış ahşap elemanlar, kontrollü bir şekilde yapıdan uzaklaştırılmıştır. Daha sonra muhdes sıvaların raspası, zemin kotu araştırma kazıları ve itinalı ahşap elemanların sökülmesi çalışmaları yapıldı. Bu aşamada caminin mevcut duvar ve temel duvarlarında yapısal enjeksiyonla güçlendirme uygulamaları yapıldı, temel duvarları takviye edildi. Duvar içlerindeki çürümüş ahşap hatılların yerine meşe hatıllar konuldu. Horasan kaba ve ince sıvalar tamamlandı. Nefaset sıva imalatları tamamlanarak boya imalatı yapıldı. Hünkar mahfeli ahşap konstrüksiyon imalatları tamamlandı. İç kısımda bağdadi sıva imalatları tamamlandı. Zemin ahşap döşeme imalatları tamamlandı."