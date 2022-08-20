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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:32

Van'daki Akgöl çorak araziye dönüştü! Hızlı buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu

Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan Akgöl, aşırı sıcaklık ve hızlı buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

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