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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 14:36

Van'da topraklarının için için yandığı bölge! Araştırma başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) 5 bilim insanı, Erciş, Özalp ve Saray ilçelerinde turba (Bitki toprağı) topraklarının için için yandığı bölgede araştırma yaptı.

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