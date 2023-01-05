Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor! Havadan görüntülendi
Geçen yıl yüksek kesimlerinde metrelerce kar bulunan, kent merkezinde yağış nedeniyle yolların kapandığı Van'da, son zamanların en kurak kışı yaşanıyor. Çetin kış şartları nedeniyle önceki yıllarda ocak ayında okulların tatil edildiği, onlarca kırsal mahalle yolunun kapandığı, ekiplerin metrelerce karla mücadele ettiği Van'da, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yazdan kalma günler yaşandı. Geçen yıl karla kaplı olan noktalarda bu yıl hiç kar olamaması dikkati çekiyor. Fotoğrafta, Van'ın Edremit ilçesinin bazı mahalleleri görünüyor.