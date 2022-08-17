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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:24

Van'da keşfedildi! Urartulara ait olduğu düşünülüyor

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Ak Dağ'da yürütülen yüzey araştırmaları sırasında Urartulara ait olduğu düşünülen oda mezarı ile su kanalları bulundu.

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