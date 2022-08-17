Van'da keşfedildi! Urartulara ait olduğu düşünülüyor

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Van'ın Gürpınar ilçesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında 2 bin 900 rakımlı dağda Urartulara ait 4 kademeli kale kalıntısı ile ana kayaya oyulmuş mezar odası tespit edildi.

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YAPULAR TURİZME KAZANDIRILACAK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki ekip, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması amacıyla başlattığı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi'ne devam ediyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında bölgede araştırma yapan akademisyenler, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Örmeli Mahallesi'ndeki 2 bin 900 rakımlı Ak Dağ'a tırmandı.

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KALE KALINTISINA RASTLANDI

Profesyonel dağcı Mustafa Bingöl'ün rehberliğinde yaklaşık 3 saat süren tırmanışın ardından dağın zirvesine çıkan arkeolog, antropolog, sanat tarihçilerinin yer aldığı 10 kişilik ekip, Urartular dönemine ait, tehlike durumunda 4 kademeli olarak kullanılan, tepesinde gözetleme noktası, iç kısmında su kanalı, dev ev (dirhe) ve oda mezar bulunan kale kalıntısına ulaştı.

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MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Urartu yönetici kesiminin kullandığı değerlendirilen kalenin Orta Çağ'da da farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

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Prof. Dr. Çavuşoğlu, kale sur kalıntılarının bastiyon (sur duvarlarına belirli aralıklarla yapılan gözetleme kulelerinin tabanı) şeklinde uzandığını, "piramidal" denilen bindirme tekniğiyle yapıldığını ve klasik Urartu özelliklerini taşıdığını söyledi.

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FARKLI DÖNEMLERE AİT KALINTILARA ULAŞILDI

Kalenin özellikleriyle önemli bir yapı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kale, 100 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde bir yapı. Etrafta bol miktarda Orta Çağ, Demir Çağ ve Urartu dönemine ait seramik parçalarına rastladık" dedi.

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Zeminden yaklaşık 10 metre yükseklikte dik bir ana kaya üzerine yapılmış olan mezar ise ortaya çıkan bir başka önemli yapı. Urartu'nun klasik özelliklerini taşıyan mezar, özellikleri ve görünüşü itibariyle Van Kalesi'ndeki tek odalı kaya mezarını andırdı.

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