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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 13:07

Van'da film gibi tatbikat! Dört kurumun katılımıyla gerçekleştirildi

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Van depreminin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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