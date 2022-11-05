Van'da film gibi tatbikat! Dört kurumun katılımıyla gerçekleştirildi

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AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tatbikata, AFAD, UMKE, PAK ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerinden oluşan 82 personel katıldı.

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Senaryo gereği, depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

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İtfaiye ekipleri 7 katlı binada mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla balkondan aldı, merdivenin ulaşamadığı yerde de açılan atlama yatağıyla vatandaşlar kurtarıldı.

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Yıkılan binaların bulunduğu bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve son teknolojik cihazlarla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti. UMKE tarafından çıkarılan yaralılara müdahale edilmesi ve insanların tahliye edilmesiyle tatbikat sona erdi.

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Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Paramedik Arif Camgöz, AA muhabirine, ilimizde arama kurtarma kurumlarından 80 personelin katılımıyla Van'da deprem tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı UKME timleriyle gece gündüz hazır olmak için tatbikatlar gerçekleştirildiklerini belirten Camgöz, "Tatbikatta senaryo gereği deprem sonrası tahliye ve trafik kazasından yaralı kurtarma gerçekleştirdik. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 9 yaralıyla ulaşıldı ve müdahale edildi. Bu tür eğitimleri düzenli olarak yapıyoruz." dedi.

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Van AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan ise afet ve acil durumlarla ilgili sürekli eğitimler düzenlediklerini, paydaş kuramlarla birlikte tatbikatlar yaptıklarını söyledi.

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Bugün yaptıkları tatbikatın da eğitimlerin bir parçası olduğunu aktaran Eltutan, "Senaryoda deprem sonrasında araçta sıkışmış olan vatandaşlarımızın kurtarılması vardı. Köpekli arama kurtarma ekiplerimizin yerini tespit ettiği yaralılar kurtarıldı. Yine cihazlı aramayla enkaz altında sıkışmış vatandaşlarımız ekiplerimizin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi." diye konuştu.

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