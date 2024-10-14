Van'da 'bal şenliği' etkinliği! Katılanlar önce halay çekti sonra hasat yaptı

Bal hasadı sayesinde birçok dostunu ve müşterisini bir araya getirdiğini söyleyen Akbulak, şunları kaydetti:





"Kovanlarımızı Çatak ilçesinin Konalga Mahallesi'ndeki 2 bin 800 rakımlı yaylaya bırakıyoruz. Dedelerimden bize miras kalan sepet karakovanlar. Bahar aylarında bu kovanları köye bırakıyorum ve sonbaharda da kesimini yapıyoruz. Katkısız bal elde ediyoruz. Amacımız bu hasadı hem dostlarımızla hem de müşterilerimizle, halaylar eşliğinde, şenlik havasında gerçekleştirmek."