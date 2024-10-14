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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:46

Van'da 'bal şenliği' etkinliği! Katılanlar önce halay çekti sonra hasat yaptı

Van'da düzenlenen 'bal şenliği' etkinliğine katılanlar, arıcı kıyafetleri giyerek önce halay çekti, sonra da bal hasadı yaptı.