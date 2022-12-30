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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:58

Van Gölü'nün çekilince ortaya çıktı! Urartu dönemine ait

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Uludağ'daki otel rezervasyonları, kar yağışının yeterli olmamasından ötürü yılbaşında yüzde 50 civarında düştüğü bildirildi.

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