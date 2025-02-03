Van Gölü'nün çekilince ortaya çıktı! 'Gelecek nesillere aktarılmalı'

Bu iskele sayesinde Van'a ulaşım sağlanıyormuş. Biz o dönemi görmedik ama büyüklerimiz hep böyle anlatırdı. Şimdi sular çekilince iskelenin kalıntıları ortaya çıktı. Bu iskele, bölgemizin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası. Sular çekilince ortaya çıkan bu kalıntılar, gelecek nesillere aktarılmalı. Turizme kazandırılırsa, hem bölgemizin tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik anlamda fayda getirir" diye konuştu.