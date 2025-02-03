Van Gölü'nün çekilince ortaya çıktı! 'Gelecek nesillere aktarılmalı'

Van Gölü ile kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü arasında adeta bir ada gibi konumlanan ve tarih boyunca Van ile deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan Esenkıyı köyü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor.
Ancak zamanla teknolojik gelişmeler ve karayolu ulaşımının yaygınlaşmasıyla iskele işlevini yitirdi. Şimdi ise suların çekilmesiyle birlikte, bu tarihi yapı yeniden gündeme geldi.
Bu iskele sayesinde Van'a ulaşım sağlanıyormuş. Biz o dönemi görmedik ama büyüklerimiz hep böyle anlatırdı. Şimdi sular çekilince iskelenin kalıntıları ortaya çıktı. Bu iskele, bölgemizin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası. Sular çekilince ortaya çıkan bu kalıntılar, gelecek nesillere aktarılmalı. Turizme kazandırılırsa, hem bölgemizin tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik anlamda fayda getirir" diye konuştu.