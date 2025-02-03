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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 09:49 |

Van Gölü'nün çekilince ortaya çıktı! 'Gelecek nesillere aktarılmalı'

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suları çekilen Van Gölü sahilinde asırlık Pargat İskelesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı.

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