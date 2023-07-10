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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:28

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere şamandıralı koruma! 4 noktaya yerleştirildi

Van Gölü'nde 'Su altı peri bacaları' olarak da nitelendirilen mikrobiyalitlerin (dikitler) tekne çapaları ve pervanelerden zarar görmesinin engellenmesi için 4 noktaya şamandıra yerleştirildi.

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