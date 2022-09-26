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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:39

Van Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu ortaya çıktı! Urartu limanı su altından görüntülendi

Van Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan 11 basamaklı Urartu limanının bulunduğu bölgede dalış eğitmeni Serkan Ök ve beraberindeki ekip dalış yaptı.

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