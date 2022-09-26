Van Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu ortaya çıktı! Urartu limanı su altından görüntülendi

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan öncülüğünde bölgede çalışmalar yürüten su altı araştırma ekibinden Serkan Ök, Furkan Aşga ve Selahattin Ulubey, tarihi yapının su altından da görüntülenerek kayıt altına alınması için dalış yaptı.

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Limanın etrafında öbek öbek kazılara rastladıklarını belirten Ök, şunları kaydetti:





"Suya daldığımızda dikkatimizi ilk çeken çuvalların içine doldurulmuş toprak oldu. 30-40 çuval var. Büyük ihtimalle defineciler limanın bulunduğu bölgede kazı yapmış ve çıkan toprakları ve kaya parçalarını göle atmışlar. Limanın ağız kısmında bir delik bulunuyor ve bunu defineciler açmış. Toprak ve taşların tamamını suyun altında görüntüledik. Limanın olduğu alanda 15 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirdik. Suyun altında merdivenin devamına rastlamadık. Bölgede dalış sayımızı artıracağız. Alanı genişleteceğiz. Gerekirse derinliği artıracağız. Bu bölgede bir liman hareketliliğinin olup olmadığına bakacağız. Çalışmalarımız devam edecek."

