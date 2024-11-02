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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 15:47

Van Gölü'nde su seviyesi düşünce ortaya çıktı! Dronla görüntülendi

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip 1700 metre rakımdaki 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'nde su seviyesinin çekilmesi ile eski yerleşim alanları ortaya çıktı. Bu alanlar dron ile görüntülenirken; Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ortaya çıkan yapıların ilgili uzmanlar tarafından tarihlendirilmesi gerektiğini söyledi.