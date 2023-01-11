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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:26

Van Gölü kıyısında rastlandı! Şu ana kadar karaya çıkmış en büyük mikrobiyalit oluşum

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle alan kaybederken, kıyı şeridinde şu ana kadar karaya çıkmış en büyük mikrobiyalit oluşumlarından birine rastlandı.

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