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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 11:21

Valilikten 'Yaklaşmayın' uyarısı! Buğday tarlaları su altında kaldı

Çanakkale'de sağanak sonrası Karamenderes Çayı taştı. Buğday tarlaları su altında kaldı. Valilik ise vatandaşları çay yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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