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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 16:54

Uzman isimden Batı Karadeniz uyarısı! 3 ilimizde görüldü

Yüz ölçümlerine göre yüzde 65'inden fazlası ormanlarla kaplı olan Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta 2023 yılının kasım ayından 2024'ün haziran ayına kadarki 8 aylık dönemde, ormanlarda hortumlar oluştu.