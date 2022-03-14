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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:01

Uyku hakkında 20 ilginç gerçek! Çok şaşıracaksınız

Bir insanın uykusuz kalma rekoru 18 ay 21 saat ve 40 saniyedir. Bu rekor, bir sallanan sandalye yarışmasında kırıldı. Yarışmaya katılan ve uzun süre uykusuz kalanların çoğu halisünasyon, paranoya, görme bozukluğu, konuşma zorluğu ile hafıza kaybı ve konsantrasyon güçlüğü yaşadı.

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