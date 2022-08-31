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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:13

Uygarlık tarihine ışık tutan yer Çayönü! sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda sandık tipi 3 yeni mezar gün ışığına çıkarıldı.

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