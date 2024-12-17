Uydudan takip edilen Kafkas vaşağı! 6 aydır ormanın derinliklerinde

"Diğer vaşaklardan farklı hareket ediyor"





Bu yıl takibe alınan vaşağın diğer vaşaklara göre farklı hareket ettiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:





"Sadece ormanın içinde hareketlerini gerçekleştiriyor. Kışın karın ilk düştüğü andan itibaren biz de takibe başlıyoruz, karda izleri daha rahat bulunuyor. Vaşağın izinden giderek yanında başka birey var mı, yok mu, bunu anlamaya çalışacağız. Vaşaklar Sarıkamış ormanlarında yaşayan en büyük kedi türü, bu ormanlardaki hayatla birlikte vaşaklar da hayat buluyor. Bu ormanlar vaşak için çok korunaklı bir alan, Sarıkamış ormanlarını korumak vaşakları korumak anlamına geliyor."