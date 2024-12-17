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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:04

Uydudan takip edilen Kafkas vaşağı! 6 aydır ormanın derinliklerinde

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisiyle takip edilen Kafkas vaşağı 'Başak', ormanın derinliklerinde zaman geçirdiği 6 ayda 481 kilometre yürüdü.

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