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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:12

Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı Temmuz ayında, özellikle deprem bölgesi Elazığ'da son dönemlerde yılanların çok fazla görülmesiyle ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, 'Ekolojik dengenin değişmesinden ve bu depremlerden dolayı piton ve boğa yılanların yerleri bozuldu' dedi.

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