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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:02

Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne mahya asıldı! İşte o anlar

Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne ilk teravih namazı öncesinde 'Aile toplumunun temelidir' yazılı mahya asıldı.

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