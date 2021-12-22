Ünlü sihirbaz gösterisinin sırrını açıkladı! Şeytanın bile aklına gelmez

Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbazın gösterileri izlenme rekoru kırıyor.
Bu sefer sırrını verdiği gösteri diğerlerinden daha tehlikeliydi.
Genç kadını demirden yapılma sivri okların üzerine yatıran sihirbaz, sihrini gösterdi ve oklar bir anda kadının karnına saplandı.
İşte, maskeli sihirbazın sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar.
Sivri demirler aslında bükülebilen yumuşak bir maddeden yapılmış.
Genç kadının üzerine yatırıldığı demirde de bir hile var.
Demirin ucu içeri göçebilen bir sisteme sahip.
Kadının elbisesinin içine giydiği bu özel kemer de demirin ucunun sabitlenmesine yardımcı oluyor.
Kemerin sırtı tam olarak içeri göçebilen demire yerleştiriliyor.
Bu sayede kadın sabit bir şekilde durabiliyor.
Gösteriye bir de uzaktan kumanda yardımcı oluyor. Kumandayı kullanan kişi tam zamanında düğmeye basarak kadının üzerinde yattığı demirin içeri girmesini sağlıyor.
Okun bir ucu kadının elbisesinin içine giydiği kemer sayesinde çıkıyor. Ok ucu kemerin önünde bulunan mıknatıslı uca kadın tarafından gizlice sabitleniyor.
Gösterinin belirlenen zamanında kadın ellerini kemerden çekiyor.
Bu sayede karnına saplanmış gibi gözüküyor.
İşte maskeli sihirbazın açıkladığı diğer gösterilerin sırları...
Genç bir kadını kutunun içine koyan sihirbaz ardından onu kaybediyor.
Ancak aslında içeride gizli bir bölme var.
Sihirbaz kadını kutuya kapattığında kadın bu bölmeye saklanıyor.
Ardından kapağı kapatıyor.
Böylece sihirbaz kutuyu açtığında genç kadın ortadan kaybolmuş gibi görünüyor.