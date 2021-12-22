Ünlü sihirbaz gösterisinin sırrını açıkladı! Şeytanın bile aklına gelmez

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Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbazın gösterileri izlenme rekoru kırıyor.

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Bu sefer sırrını verdiği gösteri diğerlerinden daha tehlikeliydi.

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Genç kadını demirden yapılma sivri okların üzerine yatıran sihirbaz, sihrini gösterdi ve oklar bir anda kadının karnına saplandı.

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İşte, maskeli sihirbazın sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar.

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Sivri demirler aslında bükülebilen yumuşak bir maddeden yapılmış.

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Genç kadının üzerine yatırıldığı demirde de bir hile var.

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Demirin ucu içeri göçebilen bir sisteme sahip.

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Kadının elbisesinin içine giydiği bu özel kemer de demirin ucunun sabitlenmesine yardımcı oluyor.

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Kemerin sırtı tam olarak içeri göçebilen demire yerleştiriliyor.

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Bu sayede kadın sabit bir şekilde durabiliyor.

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Gösteriye bir de uzaktan kumanda yardımcı oluyor. Kumandayı kullanan kişi tam zamanında düğmeye basarak kadının üzerinde yattığı demirin içeri girmesini sağlıyor.

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Okun bir ucu kadının elbisesinin içine giydiği kemer sayesinde çıkıyor. Ok ucu kemerin önünde bulunan mıknatıslı uca kadın tarafından gizlice sabitleniyor.

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Gösterinin belirlenen zamanında kadın ellerini kemerden çekiyor.

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Bu sayede karnına saplanmış gibi gözüküyor.

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İşte maskeli sihirbazın açıkladığı diğer gösterilerin sırları...





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Genç bir kadını kutunun içine koyan sihirbaz ardından onu kaybediyor.

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Ancak aslında içeride gizli bir bölme var.

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Sihirbaz kadını kutuya kapattığında kadın bu bölmeye saklanıyor.

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Ardından kapağı kapatıyor.

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Böylece sihirbaz kutuyu açtığında genç kadın ortadan kaybolmuş gibi görünüyor.

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