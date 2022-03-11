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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 16:24

Unkapanı Köprüsü'nde ayrılma! Trafiğe kapatıldı

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapandı.

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