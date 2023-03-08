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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 11:48

Üniversite atölyesinde tasarlandı! 'Modül evler' depremzedelere geçici yuva olacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi atölyesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin geçici barınma ihtiyacına yönelik 'modül ev' üretimi gerçekleştiriliyor.

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