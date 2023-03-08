Üniversite atölyesinde tasarlandı! 'Modül evler' depremzedelere geçici yuva olacak

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KOÜ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit ve gönüllü öğrenciler, KOÜ Vakfına gelen bağışlar ve firmaların desteğiyle temin edilen malzemelerle modül ev üretimi için harekete geçti.

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Kurulum kolaylığı sağlayan 18 metrekare büyüklüğünde 100 adet üretilmesi planlanan modül evlerden tamamlanan 10 adedi deprem bölgesine gönderildi.

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"Konteynerlerde kullanılan sandviç panelin aynısını kullandık"

Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit, AA muhabirine, 7 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanan üniversite senatosunda gönüllü olarak deprem organizasyon işini üstlendiğini söyledi.

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Haberleşme programıyla deprem bölgesindeki öğrencilerle iletişim ağı oluşturduklarını aktaran Yiğit, ailelerini Kocaeli'ye getirerek ev açtıklarını, üniversite personeli ve öğrencilerin desteğiyle eşya ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

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Yiğit, KOÜ'nün eski rektörü olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün deprem bölgesindeki ihtiyacı belirtmesi üzerine de Mühendislik Fakültesi olarak 3 günde içerisinde duşa kabin, lavabo, klima, dolap ve bebek bakım setleri bulunan 2 konteyner hazırlayarak bölgeye gönderdikleri kaydetti.

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Daha sonra bölgedeki depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Yiğit, dünyadaki kurulumu kolay konteynerleri incelediklerini ve bir proje oluşturduklarını ifade etti. Yiğit, üniversite atölyesinde firmaların desteğiyle temin edilen malzemelerle gönüllü öğrenciler tarafından modül ev üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Malzeme olarak konteynerlerde kullanılan sandviç panelin aynısını kullandık, zeminde de ahşap kullandık." dedi. Modül evlerin özelliklerinden bahseden Yiğit, "En güzeli konteyner evet ama bir tırda en fazla 2 konteyner gidiyor. İkincisi, konteyner gittiği zaman onu indirmek için mutlaka orada bir vinç lazım. Bir de konteyner malzemesi komple saçla yapılır. Duvarlar ve üstünde sandviç panelle yapılır. Konteyner fabrikalarında ciddi bir sıra var. Bunun artısı; 1 tıra 10 yükleniyor." diye konuştu.

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Yiğit, evlerin içinde mutfak bulunduğuna, duş ve tuvalet bölümü de ekleyeceklerine değinerek, "İlk etapta bunları çadır yerine bir an önce devreye sokmalıyız. Hemen arkasında, tuvalet ve banyo da göndereceğiz. İnsanlar orada üşürken, bizim burada yatmamız mümkün değil. Derdimiz o insanlara yardım etmek, yoksa başka hiçbir amacımız yok. İnşallah bunlar yerine gider, daha fazla insana ulaşırız. İlk etapta hedefimiz 100 modül evle 100 aileye ulaşmak." ifadelerini kullandı. Şu an 25 modül ev için malzemelerinin bulunduğunu aktaran Yiğit, malzeme temin edildiği takdirde 15 gün içinde 75 evi sevk edebileceklerini kaydetti.

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"İnsanlara dokunabildiğimizi fark ettiğimizde içimiz biraz rahatladı"

Üretimde yer alan KOÜ Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Göktuğ Evcim de modül evlerin üretimi ve nakliyesi pratik olduğu için avantaj sağladığına işaret ederek, ilk evleri Hatay'a götürdüklerini ve orada kurulumunu bizzat gerçekleştirdiklerini söyledi.